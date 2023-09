Alice Terrasse, avocate de haut vol

L’avocate du groupement d’associations contre le projet d’autoroute A69 entre Castres et Toulouse, Maître Alice Terrasse, est montée ce lundi 11 septembre dans un platane en face de l’hôtel de Région Occitanie pour discuter avec les membres du Groupe national de surveillance des arbres (GNSA), et prendre des nouvelles de Thomas Brail, le fondateur de ce mouvement, en grève de la faim depuis 11 jours. Par cette nouvelle action, les opposants à l’autoroute espèrent sensibiliser la présidente de Région, Carole Delga, et obtenir un moratoire jusqu’à ce que l’intégralité des recours devant la justice administrative aient été examinés et jugés et « éviter ainsi des dégâts irréparables sur l’environnement ».

Sur la deuxième photo, Olga, jeune militante anti-A69 en grève de la faim depuis 5 jours, au pied d’un platane en face de l’hôtel de Région.

Photos Rémy Gabalda