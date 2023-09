Coupe du Monde. La fête au rendez-vous du Village Rugby

Pari réussi pour la plus grand fan zone de France installée à la prairie des Filtres, en bord de Garonne à Toulouse. Pour le match d’ouverture de la Coupe du monde de rugby 2023 France-Nouvelle Zélande, près de 40.000 personnes étaient venues suivre la rencontre sur grand écran ce vendredi 8 septembre. Et elles ont laissé éclaté leur joie à la victoire des Bleus face aux redoutables All Blacks. Un spectacle de drones puis un concert de DJ Ferer ont permis de prolonger la fête.

Photo : Rémy Gabalda