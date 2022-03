Attentats de Toulouse : dix ans après

Toulouse se recueille. Dix ans après les attentats de mars 2012, qui ont tué trois parachutistes, trois écoliers juifs et leur professeur, des élus, des militaires et des représentants de la communauté juive étaient présents à une cérémonie devant l’ecole Ohr Torah (anciennement Ozar Hatorah à l’époque) pour rendre hommage aux victimes : Imad Ibn Ziaten, Abel Chennouf, Mohamed Legouad, Myriam Monsonego, Arié Sandler, Gabriel Sandler et Jonathan Sandler.

Le président de la République Emmanuel Macron et le président de l’État d’Israël Isaac Herzog ont notamment déposé une gerbe dans la cour de l’école, au pied de l’Arbre de vie. Ce moment de recueillement a été suivi d’une cérémonie de commémoration à la Halle aux Grains, en présence également des deux anciens Présidents, Nicolas Sarkozy et François Hollande.

Photos : Rémy Gabalda.