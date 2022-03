Cité de l’espace. Une nouvelle animation dédiée au sol martien

La Cité de l’espace a inauguré ce mercredi une nouvelle animation immersive appelée Terrain martien. Les Rovers entrent en scène, en présence notamment de Lionel Suchet, directeur général délégué du Cnes, et Sylvestre Maurice, astrophysicien à l’Irap. Avec ce nouvel équipement, destiné à comprendre l’exploration de la planète Rouge, le lieu de médiation scientifique a voulu s’inscrire dans l’actualité de la conquête spatiale.

Sur 900 m2, les visiteurs pourront ainsi découvrir la reproduction la plus proche possible de la réalité (couleur, reliefs, sédiments, etc.) d’un cratère de la planète Mars. Au cœur de celui-ci, les maquettes taille réelle de deux des quatre rovers actuellement présents sur le sol martien : l’Américain Perserverance et le Chinois Zhurong. De quoi expliquer leurs missions et la façon dont ils opèrent. Cette animation, d’un coût de 1,3 million d’euro, a été conçue grâce à un travail de coopération avec le Cnes, l’Irap et l’industriel Comat.

