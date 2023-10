Insertion. Passer de la rue au Grand Marché

À l’initiative de l’association La bande à Aurore, de Marie-Pierre et Delphine, qui effectue des maraudes dans le centre-ville toulousain, et grâce a l’aide précieuse de Maguelone Pontier, directrice du Grand Marché - Min de Toulouse, Paulo et Manu, deux sans domicile fixe, ont retrouvé un emploi en CDI.

Désormais, ils s’occupent de la maintenance du Min ainsi que de l’entretien des espaces verts.

Pour aller au bout de leur mission, l’association et la directrice du Min ont effectué les démarches pour leur ouvrir un compte en banque et essayer de leur trouver un toit. Deux tâches rendues très compliquées quand on se retrouve sans abri. « C’est juste une question de volonté, avoir l’envie d’aider ces personnes à la rue à retrouver le chemin de l’emploi, en les accompagnant dans leur travail, les démarches administratives et le logement », assure Maguelone Pontier.

Photo Rémy Gabalda