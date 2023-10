A Toulouse, une soirée de solidarité contre le terrorisme

Ils étaient unanimes. Mercredi 11 octobre, une soirée de soutien s’est déroulée à la synagogue de Toulouse, cinq jours après les attentats du Hamas qui ont touché Israël et embrasé le Proche Orient. Devant un parterre de 1500 à 2000 personnes, et dans une atmosphère chargée en émotion, les responsables politiques locaux régionaux ont fait front pour décrire l’horreur des actes terroristes commis par le Hamas, et pour soutenir la communauté israélienne de Toulouse et du monde entier.

Un peu avant la cérémonie, ils avaient également appelé sur les réseaux sociaux à un retour au calme et à la paix. Ainsi, Carole Delga, présidente de Région Occitanie, a lancé « un appel à la responsabilité et à l’action de la France, avec la communauté internationale, pour mettre en œuvre dans les meilleurs délais un cessez-le-feu et travailler à un processus de paix global », suivi par Sébastien Vincini, président du Conseil départemental de Haute-Garonne.

De son côté, le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole Jean-Luc Moudenc s’est adressé au leader de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon (qui sera à Toulouse ce jeudi) dans une lettre ouverte publié sur X ex-Twitter : « Je vous demande de tenir des propos d’apaisement sur cette douloureuse actualité […] Vous respecteriez par là même la mémoire des Toulousains juifs tombés le 19 mars 2012, victimes d’une barbarie islamiste perpétrée au nom d’une cause palestinienne déjà totalement dévoyée », a-t-il écrit.

Photos Rémy Gabalda