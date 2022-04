C’est le printemps, ça pousse en ville !

Botaniste au Muséum de Toulouse, Boris Presseq écrit le nom des plantes sauvages sur les trottoirs de la ville rose. Son objectif est de faire prendre conscience aux citadins de l’importance de la nature qui les entoure : « Un morceau de terre oublié au milieu du dédales des rues goudronnées, un peu d’eau, et c’est un jardin qui se crée. A l’heure ou l’on parle de la chute des populations d’insectes et d’oiseaux toutes ces plantes sont à la base de la chaine alimentaire, et ont une importance cruciale surtout en milieu urbain, les grandes villes oublies trop souvent de réservé des espaces à la faune et à la flore sauvage » explique avec poésie le botaniste.

Le Muséum poursuit sa saison “Naturez-vous” avec deux temps forts en cette fin avril. Il participe pour la première fois, les 29 et 30 avril, au City Nature Challenge, événement international destiné à inciter les habitants des villes du monde entier à recenser, identifier et documenter la faune et la flore qui les entourent. Dans le même temps, une installation légère, ludique et sensorielle sur le thème de l’arbre s’installe dans l’Orangerie du jardin Henri-Gaussen du 30 avril au 30 octobre. Elle s’accompagne de deux expositions de photos, l’une dans ce même jardin, l’autre aux Jardins du Muséum, à Borderouge.

Photos : Rémy Gabalda.