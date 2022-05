Toulouse. Téléo, le plus long téléphérique urbain de France désormais ouvert

Presque trois ans de travaux et un téléphérique plus tard. Téléo, le plus long téléphérique urbain de France (3 km), a été inauguré ce vendredi 13 mai à Toulouse. Grâce à cet équipement, Tisséo Ingenierie, maître d’ouvrage, complète son maillage de transport en commun. Téléo franchit la colline de Pech David et relie en moins de dix minutes l’Université Paul Sabatier (Rangueil), à l’Oncopole, avec un arrêt au CHU ; contre 30 mn par la rocade. L’opérateur table sur une fréquentation quotidienne de 8000 voyageurs. Téléo, conçu par le fabricant français Poma, a nécessité un budget total de 82,7 millions d’euros HT. Toutefois, « la négociation covid » en cours avec les entreprises pourrait faire grimper la facture de 10 à 15 %, selon le président de Tisséo.

Si le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc a fait part de « sa joie et de sa satisfaction » et que l’ambiance était à la fête pour le lancement officiel d’un projet imaginé il y a 17 ans par Philippe Douste-Blazy, plusieurs manifestants se sont faits entendre, au niveau de la station Université Paul Sabatier pour dénoncer l’implication de Poma dans le projet d’enfouissement de déchets radioactifs de Bure, et au niveau du CHU pour réclamer des transports gratuits et dénoncer les privatisations, notamment dans le secteur de la santé.

Photos Rémy Gabalda-ToulÉco.