La 17e édition de la Convention Europe/Afrique du Nord se tiendra les vendredi 17 et samedi 18 décembre 2021, dans la salle Osète de l’espace Duranti, à Toulouse, près de la rue Alsace-Lorraine. L’événement, organisé par l’Adec-NS (Agence pour le développement économique et culturel Nord-Sud), réunira six délégations étrangères : algérienne, allemande, libyenne, marocaine, mauritanienne et tunisienne.

Plusieurs tables rondes seront organisées, dont une pour « réinventer les liens » entre les deux continents, qui ouvrira les débats de cette convention, vendredi à 11h30. Arthur Minsat, directeur du département Afrique à l’OCDE, et Pedro Novo, directeur exécutif en charge de l’export à la BPI, y participeront. L’après-midi, une nouvelle table ronde sur les opportunités qu’amène l’hydrogène, avec la présence du président du groupe d’études hydrogène à l’Assemblée nationale Michel Delpon et Benjamin Fèvre, animateur de la filière Hydéo, en Occitanie.

Le numérique et les investissements en Occitanie seront également abordés par d’autres acteurs et personnalités invitées à l’événement. Renseignements et inscription en ligne, à partir de 50 euros.

