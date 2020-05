Déconfinement : le métro de Toulouse prend ses distances

Veille de déconfinement : jeudi 7 mai, les responsables de Tisséo et le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc expliquent les mesures de prévention mises en place dans le métro toulousain à compter du 11 mai.

Ainsi, dans le cadre de la lutte contre le virus Covid-19, Tisséo adapte ses services à l’aide de différents moyens : marquages aux sols, distribution de gel hydroalcoolique, distanciation des places assises, distances de sécurité de 1 mètre entre les usagés, nettoyage des zones contacts réalisé jour et nuit, etc. messages sous forme d’affichettes à destination de chaque voyageur placardées sur les vitres du métro.

Photos Rémy Gabalda