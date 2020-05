À compter de lundi 11 mai, l’ensemble des lignes Tisséo desservant le territoire seront à nouveau en service, à l’exception de quelques services particuliers comme la navette Aéroport, la navette centre- ville et le service Noctambus. Tisséo indique également que la fréquentation attendue devrait progressivement augmenter d’ici l’été, en redémarrant de 20 à 30% par rapport à la fréquentation habituelle, mais pour le réseau de surface (Bus-Tram), Tisséo met d’ores et déjà en place des horaires qui réaliseront d’entrée une offre à 75% par rapport à l’offre habituelle.

Pour le service métro, les fréquences s’approcheront des fréquences habituelles avec 3mn30 pour la ligne A et 2mn30 pour la ligne B. En fonction des besoins constatés, une adaptation en temps réel sera opérée. Attention : le début de service pour l’ensemble des lignes se fera aux horaires habituels, en revanche la fin des services est maintenue à 22h00.

Mesures sanitaires

Le port du masque sera obligatoire pour tous, et le respect de la distanciation physique sera organisée dans les véhicules (notamment par la condamnation d’un siège sur deux en quinconce), et dans les stations et sur les quais par le biais de la signalétique.

Des distributeurs de gel hydro-alcoolique seront déployés dans les agences commerciales et dans les stations de métro. La suspension de la vente à bord des bus est maintenue, ainsi que la montée par la porte avant, et de la validation à l’avant à bord des bus.

Enfin, les dispositifs seront renforcés pour le nettoyage et la désinfection des véhicules, des postes de conduite, des distributeurs, rampes d’escalier, tourniquets et portiques, barres de maintien, boutons ascenseurs, sièges, etc.