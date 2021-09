En images. Commémoration des 20 ans de la catastrophe d’AZF

20 ans après, Toulouse commémorait ce mardi l’explosion meurtrière de l’usine AZF en ordre dispersé.

Au niveau du mémorial érigé en mémoire des victimes de la catastrophe, une cérémonie officielle s’est tenue en présence de nombreux élus locaux, parmi lesquels la présidente de Région Carole Delga, le président du Conseil départemental Georges Méric et le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole Jean-Luc Moudenc. À leur côté, Guy Fourest président de l’association des familles endeuillées, dont l’émotion était palpable. Plusieurs gerbes de fleurs ont été déposées, notamment par deux pompiers dont le look rappelait de manière décalée le groupe électro Daft Punk.

Auparavant, les anciens salariés de l’usine commémoraient eux aussi l’événement. Sur la dernière photo, on peut notamment voir l’ancien directeur d’AZF Serge Biechlin et l’ancien salarié et cégétiste Jacques Mignard.

L’association des Sinistrés du 21 septembre et le collectif « Plus jamais ça » s’étaient quant à eux réunis sur le rond-point du 21 septembre, sans participer à la cérémonie officielle.

Photos : Rémy Gabalda - ToulÉco.