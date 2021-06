Le Stade Toulousain fête son doublé

Champion d’Europe, champion de France et champion de France Espoirs... Les joueurs du Stade Toulousain présentent la Coupe d’Europe et le Bouclier de Brennus à leurs supporters dans l’enceinte du stade Ernest-Wallon à Toulouse en cette année de doublé.

Le Stade Toulousain a battu le Stade Rochelais 18 à 8 ce vendredi soir en finale du championnat de France de Top 14. Le club de rugby le plus titré de France réussit ainsi, comme en 1996, le doublé Championnat de France-Coupe d’Europe.

En prime, les espoirs du club ont eux aussi décroché le tire de champion de France.

Photo : Rémy Gabalda - ToulÉco.