Exposition inédite « Joséphine Baker, une vie d’engagements »

Du 25 au 29 octobre, le musée départemental de la résistance et de la déportation accueillera une exposition inédite consacrée « aux multiples visages » de l’actrice, chanteuse, danseuse américaine mais également résistante française durant la seconde guerre mondiale : Joséphine Baker. Ce vendredi 24 juin, Georges Méric, président du Conseil départemental de Haute-Garonne, a inauguré la nouvelle exposition temporaire « Joséphine Baker, une vie d’engagements ». La presse était invitée à une visite commentée de l’exposition par Antoine Grande, directeur du musée (photo), et Ingrid Leduc, directrice adjointe des archives et du patrimoine culturel au Conseil départemental.

Des pièces rares encore jamais dévoilées au grand public orneront cette nouvelle exposition. Provenant de fonds muséographiques ou bien de collections privées, robes, perruques, lettres, journaux ou bien disques vinyles viendront incarner les vies multiples de cette femme. Articulée autour de trois grandes thématiques à savoir la liberté artistique, l’héritage et les combats de l’artiste, l’exposition visera à représenter l’engagement de Joséphine Baker durant la Shoah, ainsi que son amour pour la France, pour une France qui luttait contre le racisme et l’antisémitisme.

Valentine Marchou

Crédits photo : Marjorie Angelvy - ToulÉco.