Mardi politique au Capitole

À quelques jours du second tour des élections législatives, le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc a apporté son soutien au candidat Pierre Baudis ce mardi après-midi lors d’une conférence de presse dans un hotel de luxe Toulousain.

Pierre Baudis, dont le grand-père et le père ont été députés et maire de la Ville rose, se présente pour la majorité présidentielle dans la première circonscription de la Haute-Garonne.En deuxième position à l’issue du premier tour, il avait plus de 10 points de retard sur le candidat de la Nupes, Hadrien Clouet.

La Nupes, Nouvelle union populaire écologique et sociale, dont le leader Jean-Luc Mélenchon sera d’ailleurs présent à Toulouse ce mardi soir pour son grand meeting d’entre-deux-tours à la salle Jean Mermoz.

Crédits photos : Rémy Gabalda - ToulÉco.