Les hommages à Samuel Paty se sont multipliés dans les rues de Toulouse ce mercredi 20 octobre, alors qu’une cérémonie nationale se déroulait en soirée à La Sorbonne.

Ainsi, la présidente de la Région Occitanie Carole Delga a rappelé dans un discours les fondamentaux de la laïcité et de la liberté d’expression comme socles de la République. Elle a aussi souligné son attachement aux droits de la femme et à leurs fragilités, tandis que des caricatures de Charlie Hebdo étaient projetées en grand format sur les façades des hôtels de Région de Montpellier et de Toulouse.

Au même moment, des centaines de personnes et des élus locaux se réunissaient place du Capitole. La façade était illuminée aux couleurs du drapeau français, en souvenir de cet enseignant d’histoire assassiné le 16 octobre dernier à Conflans-Sainte-Honorine.

Crédits : Rémy Gabalda