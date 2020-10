Dernières séances

L’année 2020 sera finalement une année blanche pour les salles obscures. Les cinémas, pressés de fermer leurs portes avec le deuxième confinement, organisaient une dernière séance ce jeudi 29 octobre au soir. Ici, le Gaumont Wilson et le cinéma de Dante ont dit au revoir aux derniers spectateurs pour tout le mois de novembre.

Mais ils n’étaient pas les seuls : les coiffeurs sont restés ouverts jusque tard, tout comme les cafés et les fast-foods qui ont souhaité profiter de la journée et du début de la nuit jusqu’à la dernière minute.

Crédits : Hélène Ressayres