Portes-ouvertes. Les Jardins d’Occitanie fait une fleur au grand public

Jardins d’Occitanie, marque de phytothérapie de la société haut-garonnaise France Giseng, ouvre au public les 26 et 27 juin prochains son laboratoire de Seysses, à côté de Toulouse, à l’occasion du lancement de son herboristerie vrac et zéro dechet. C’est la première fois depuis sa création en 2010 que la marque organise des journées portes ouvertes dans ses champs de plantes médicinales et de ginseng bio. La visite sera suivie d’une conférence de la naturopathe toulousaine Cynthia Médico. Des ateliers pratiques seront dispensées et un bar végétal sera accessible pour se rafraichir.

Alors que 80% des plantes médicinales retrouvées et achetées en France sont produites en Chine et en Inde, les Jardins d’Occitanie ont décidé d’inverser la tendance en développant la culture du coquelicot pour améliorer le sommeil, de la verveine, de l’ortie, de la sauge pour faciliter la digestion, du pavot de Californie contre le stress et de leur produit phare, le ginseng, qui se récolte après sept années de culture à l’ombre et sous terre. La marque s’engage « pour une culture internalisée locale, bio et respectueuse de l’environnement, 100% made in France et en circuit court ». Plus d’informations et inscription sur le site de la marque.

R.G. et M.H.

Crédits photos : Rémy Gabalda-ToulÉco.