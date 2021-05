La grogne des laborantins se fait au Capitole

Une centaine de personnels et techniciens de laboratoire d’analyse médicale de la région Occitanie se sont donnés rendez-vous, ce mardi 18 mai, place du Capitole à Toulouse, pour protester contre leurs conditions de travail et de rémunération.

Très sollicités en cette période de crise sanitaire, notamment pour les dépistages et les analyses, les professionnels dénoncent un manque de reconnaissance.

