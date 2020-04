La Région Occitanie lance des actions sur-mesure pour préserver les entreprises et l’emploi

Pour soutenir les entreprises et protéger les emplois, l’union fait la force. La Région multiplie depuis le début de la crise sanitaire les échanges avec l’Etat, les Départements, les banques, les organisations professionnelles, etc. « Nous devons tout faire pour protéger au maximum nos entreprises et leurs salariés. J’ai des échanges quotidiens avec l’Etat et avec les acteurs économiques régionaux qui ces derniers confirment la nécessité d’agir vite et fort », rappelle la présidente de Région Carole Delga.

Ainsi, en complément du fonds de solidarité annoncé par l’Etat, elle propose que les Régions apportent immédiatement 250 millions d’euros supplémentaires et que le seuil des entreprises éligibles passe de 70% de perte de chiffre d’affaires à 40%.

Cela représente 65 millions d’euros avec un effet levier de 225 millions d’euros. Des mesures complémentaires sont prévues pour les entreprises du secteur agro-alimentaire, ou encore un fonds de secours pour le secteur associatif, sportif et culturel de 5 millions d’euros. Enfin, Carole Delga a de nouveau demandé au Premier Ministre l’exonération, et non le report, des cotisations sociales et patronales des entreprises durant les mois de crise liés à la pandémie.

Des aides régionales renforcées

En complément de Bpifrance, la Région Occitanie abonde à hauteur de 13 millions d’euros un fond de garantie destiné plus particulièrement aux TPE et PME en difficulté. Sur cette somme, 8 millions d’euros seront consacrés au dispositif « Prêt Rebond Occitanie » : un prêt à taux 0%, dont les remboursements peuvent être différés pendant deux ans puis échelonnés. Il s’adresse aux PME à partir d’un an d’existence (avec un bilan).

La Région Occitanie participera également au fonds de solidarité de l’État à hauteur de 25 millions d’euros et contribuera à hauteur de 10 millions d’euros le fonds pour les entreprises en difficulté créé l’an dernier pour faire face aux mouvements sociaux.

Crédits photos : Arthur Perset - Région Occitanie - DR.