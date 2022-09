La chapelle Saint-Joseph de La Grave, star des Journées du patrimoine à Toulouse

Véritable vedette des Journées européennes du patrimoine 2022 à Toulouse, la chapelle Saint-Joseph de La Grave sera enfin ouverte au public à partir de ce samedi 17 septembre. Révélé après six années de travaux, cet édifice emblématique de la Ville rose a fait l’objet d’une longue campagne de restauration financée par la mairie de Toulouse, qui en est le gestionnaire depuis 2015 à la suite d’une convention avec le CHU, et par ses partenaires, l’État et la Région.

Le chantier, au coût total de 6 millions d’euros, a commencé en 2017 par une intervention d’urgence pour assurer l’étanchéité du célèbre dôme en cuivre et de son lanternon. La seconde phase de rénovation a démarré en 2020 sous l’égide de Pierre-Yves Caillault, architecte en chef des monuments historiques et s’est poursuivie par l’aménagement scénographique de la chapelle, désacralisée en 2015 pour devenir un lieu d’exposition.

Johanna Decorse

Crédits photo : Rémy Gabalda-ToulÉco.