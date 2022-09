A Toulouse Mirail, on se forme à une mode plus éthique

C’est au cœur de la Seine-Saint-Denis que Casa93, école de mode gratuite qui mise sur l’upcycling, avait posé ses valises avec pour missions de rendre le milieu de la mode accessible à de jeunes talents ne se reconnaissant pas dans le parcours classique des écoles de mode élitistes.

À Toulouse, on retrouvera toujours l’envie de l’école de mélanger les pratiques de la danse mais aussi de l’upcycling pour une vision plus 360 de la mode. Comme parrain, le nouvel établissement renommé pour l’occasion Casa Mirail, a choisi le couple de créateurs Marithé et François Girbaud.

Crédits photo : Rémy Gabalda