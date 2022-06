La fête du Pré de la Fadaise fait son grand retour à Bourg-Saint-Bernard.

Chaque lundi de Pentecôte, on célèbre à Bourg-Saint-Bernard, un village près de Toulouse, la fête du Pré de la Fadaise, une tradition vieille de plus de 800 ans. La légende veut que les jeunes gens du Bourg aient délivré le fils unique d’une riche veuve, capturée lors de combats. Celle-ci, reconnaissante, aurait offert à la jeunesse du village une fête équestre dans un pré lui appartenant.

À 14 heures, un cortège de plus de 2 km, formé de cavaliers, musiciens, chars fleuris et villageois, s’élance vers le pré pour qu’une cueillette d’herbe d’amour démarre. À 16 heures, les cavaliers se mettent en place pour une course. Après trois tours, le vainqueur est proclamé roi et choisit sa reine parmi les jeunes filles du village.

Crédits photos : Rémy Gabalda - ToulÉco.