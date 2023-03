La manifestation dégénère à Toulouse : dégradations de mobiliers et affrontements avec la police

Parti comme à l’accoutumée de Saint-Cyprien, le cortège a rassemblé 150.000 personnes dans les rues de Toulouse selon l’intersyndicale et 30.000 selon la préfecture, à l’occasion de cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et ce, quelques jours après l’application du 49.3 et au lendemain de l’intervention télévisée du président de la République.

Débuté dans une ambiance bon enfant, la manifestation toulousaine a tourné court vers 17h00 ce jeudi. Les policiers étaient mobilisés en masse place Jeanne d’Arc à Toulouse et des heurts ont rapidement éclaté. Des coupures d’électricité ont également été signalées dans différents quartiers de la ville. Le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole a annoncé sa décision de porter plainte contre ces coupures.

Photo Rémy Gabalda