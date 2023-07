La saison 2 d’une série d’Arte en chantier à Toulouse

La saison 2 de la série Patience mon amour, réalisée et imaginée par la Toulousaine Camille Duvelleroy pour Arte, est actuellement en tournage dans la Ville rose, notamment dans le quartier Bonnefoy. Pensée pour être diffusée sous forme de stories sur Instagram en saison 1, la série suit un couple de femmes Gabrielle (Sophie de Fürst) et Alice (Isabelle Joly) qui désire avoir un enfant. Dans la saison 2, Romane Bohringer, qui joue son propre rôle, donnera un coup de pouce aux héroïnes en plein déménagement et qui veulent réinventer leur vie de famille.

Patience mon amour, dont le budget est de 700.000 euros, a reçu 30.000 euros du fonds de soutien du Bureau des tournages de la ville de Toulouse ainsi qu’un soutien matériel (prêt de salles, de barrières de sécurité, etc). Les autres financeurs sont les Régions Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), la Procirep, société civile des Producteurs de cinéma et de télévision et le diffuseur Arte.

La série composée d’une trentaine d’épisodes de 1 à 2 minutes devrait être diffusée courant 2024, sûrement à l’été. Le format change du vertical à l’horizontal pour une diffusion sur le site d’Arte et ses réseaux sociaux.

Sur la photo, on peut aussi voir le personnage de Mounir (Émir Kasmi), meilleur ami de Gabrielle, lui aussi confronté à des bouleversements dans sa vie personnelle. Également au casting la chanteuse et comédienne Lio, pas dans son propre rôle, mais dans celui d’un personnage secondaire important.

M.H.

Photo : Rémy Gabalda.