Face à la montée de la violence, les élus occitans font front au Capitole

Environ 300 personnes, dont le maire de Toulouse Jean Luc Moudenc, la présidente de la Région Occitanie Carole Delga, le préfet d’Occitanie et de Haute-Garonne Pierre-André Durand, l’adjointe à la mairie de Toulouse Laurence Arribagé et la sénatrice Brigitte Micouleau (photo) ainsi que plusieurs maires et élus occitans, se sont réunies place du Capitole à midi pour dénoncer les violences commises contre les élus, après la tentative d’assassinat du maire de L’Haÿ-les-Roses, en région parisienne.

L’Association des maires de France avait appelé à de tels rassemblements à travers le territoire. Associations et partis politiques ont répondu à cet appel dans de nombreuses villes du pays, notamment en faisant retentir les sirènes, ce lundi 3 juillet à midi.

Photo : Rémy Gabalda