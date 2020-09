Le Meet en monochrome

Une emprise de vingt-cinq hectares, avec un hall d’exposition de 40.000 m2, un centre de convention de 15.000 m2 et un parking silo de 3.000 places, le tout complété par un parking d’ombrières photovoltaïques de trois hectares et une aire d’exposition extérieure de 26.000 m2. Avec le Meett, le nouveau parc des expositions, qui a nécessité quatre années de travaux, Toulouse a posé ses ambitions. Le bâtiment a fait l’objet d’une visite officielle le mardi 22 septembre, avec des élus, des décideurs, des architectes et la presse locale.

Crédits : Rémy Gabalda