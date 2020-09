Paru réussi pour les Rencontres Cybersécurité d’Occitanie

Malgré la crise du Covid-19, les visiteurs, exposants et partenaires des Rencontres Cybersécurité d’Occitanie (RCO) ont répondu présents pour cette sixième édition qui se tenait ce mardi 29 septembre à Diagora Labège. Plus de 900 participants ont été comptabilisés à la mi-journée. Le matin, Bertrand Meyer (ici sur fond bleu), inventeur du langage informatique Eiffel vantait les qualités de sa méthode lancée il y a déjà vingt ans. La vice-présidente de la Région Occitanie Nadia Pellefigue a inauguré le salon (ici en photo avec la Gendarmerie Nationale). La manifestation a aussi été l’occasion de lancer officiellement la nouvelle factory Cybersécurité de Digital 113 avec Simon Bretin, Olivier Lacombes et Léo Gonzales (photo).

Enfin, la journée a été conclue par la remise des Trophées des RCO : Le Coup de coeur a récompensé Wallance, une solution portée par Loïc Dalmasso, de l’université de Montpellier / Lirmm. Le trophée de la meilleure délégation a été remporté par le Medef 31 qui a mobilisé près d’une vingtaine d’entreprises participante. Ici en photo on retrouve de gauche à droite : Mélanie Degoy (ToulÉco), Caroline De Rubiana (Ad’Occ), Vanessa Vauvilliers (Medef 31) et Martin Venzal (ToulÉco).

Enfin, le prix de la meilleure Démo a été remis à Pascale Pérez, de la société Aucae, pour la solution Digital Crisis Response (ici en photo avec Thierry Bou, directeur régional Sud-Ouest d’Orange Cyberdefense).

ToulÉco, organisatrice des Rencontres Cybersécurité d’Occitanie, vous donne dès à présent rendez-vous en 2021 pour une septième édition.

Crédits photos : Rémy Gabalda.