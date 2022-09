­Le RoseLab, atelier de fabrication partagée basé à la Cité de Toulouse, et l’association régionale de designers Design Occitanie organisent du 7 au 28 septembre « Les Formes du Design », une exposition destinée à tous les publics (entreprises, collectivités, grand public, etc.) : À quoi sert un designer ? Pourquoi et comment le Design intervient en Occitanie ? Une quarantaine de travaux seront présentés sur 200 mètres carré d’exposition.

« Les Formes du Design » du mercredi 7 au mecredi 28 septembre 2022 au Roselab, 55 avenue Louis Breguet, Toulouse. Entrée libre du lundi au samedi de 9h30 à 19h30.