Manifestation à Toulouse. Le retour des gilets jaunes

Plusieurs milliers de personnes, dont des gilets jaunes et des journalistes, ont manifesté à Toulouse pour les deux ans du mouvement, à l’occasion d’une journée de rassemblement, samedi 21 novembre, contre l’article 24 de la loi dite « sécurité globale ». Celle-ci avait été votée la veille en première lecture à l’Assemblée nationale. Un texte décrié par de nombreux syndicats et et associations.

Crédits : Rémy Gabalda