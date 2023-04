Politique. Edouard Philippe en meeting à Toulouse

Venu rencontrer « ses amis » Laurence Arribagé et Jean-Luc Moudenc, l’ancien Premier ministre Edouard Philippe était donc en meeting à Toulouse ce mardi 11 avril. Salle Mermoz, en mode café théâtre, avec scène et fauteuil bar rouge, il en a profité pour présenter le projet de son parti Horizons pour les prochaines présidentielles devant une assemblée de 350 personnes. Le maire du Havre (Seine-Maritime) ne cache pas ses ambitions nationales pour 2027. Ce mercredi 12 avril, il poursuit sa tournée dans le Gers. Il est attendu à Auch et à Mirande où il sera reçu par le maire de la ville Patrick Fanton.

Photo Rémy Gabalda