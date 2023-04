Toulouse. À mi-mandat, Jean-Luc Moudenc met en avant l’écologie et la sécurité

« Le début du mandat actuel a été marqué par une succession de crises : sanitaire puis énergétique, en 2022, consécutive à une autre crise, géopolitique induite par la guerre en Ukraine. Tout cela sur fond de crise climatique et désormais de crise sociale qui affecte notre démocratie. Notre pays est profondément divisé, avec des affrontements violents entre les diverses formations politiques et à l’intérieur de celles-ci. Malgré tout cela, nous arrivons à mener le projet pour lequel nous avons été élus, il y a trois ans », résume Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole.

L’édile insiste tout d’abord sur le volet écologique et énergétique et liste quelques-unes des actions mises en place sur le sujet depuis 2019 : passage des deux-tiers de l’éclairage public en LED, mise en place d’un grand parc photovoltaïque urbain, création d’un maison de l’énergie « afin d’aider les toulousains à diminuer leurs dépenses énergétiques », projet de planter 100.000 arbres d’ici 2030. « Nous avons agi bien avant l’été caniculaire de l’an dernier et avant la crise énergétique. Nous avons été des anticipateurs. Peu de municipalités peuvent se se targuer d’un tel bilan écologique », se félicite le maire de Toulouse.

Dans quelques semaines, il dévoilera par ailleurs un plan fraicheur destiné « à diminuer la température en ville lors des pics de chaleur », avec notamment des aménagements particuliers pour la place du Capitole, très exposée en cas de canicule. Sur le plan social, Jean-Luc Moudenc a également tenu à mettre en valeur une mesure, la mutuelle communale, destinée aux plus de soixante ans aux revenus modestes et qui bénéficierait déjà à plus de 1800 personnes.

Après l’écologie et le social, la sécurité et l’ordre

Thématique plus classique pour un maire de droite, la sécurité. Il y aurait désormais « plus de 500 caméras de surveillance à Toulouse, contre seulement une vingtaine en 2014 ». À la fin 2023, les policiers municipaux seront, selon le premier magistrat toulousain, « plus de 400 et 430 fin 2024 ». La mairie de Toulouse promet également « plus de 100 policiers municipaux de plus entre 2020 et 2026 ». Du côté de la police national, sur les 111 fonctionnaires supplémentaires promis d’ici fin 2021 par l’État lors du contrat de sécurité intégré signé en 2020, 94 seraient arrivés.

Jean-Luc Moudenc, qui a déclaré vouloir se représenter en 2026, souhaite « demeurer indépendant » après son départ de LR fin 2022. Il ne rejoindra donc pas Horizons, le parti d’Édouard Philippe (en visite à Toulouse ce mardi 11 avril), comme son adjointe aux Sports Laurence Arribagé. Celui qui souhaite démontrer que « l’on peut incarner le progrès sans tomber dans les extrêmes » a attaqué frontalement son opposition, « complaisante » selon lui avec la violence que l’on a pu observer en marge des divers mouvements sociaux récents (contre les retraites, contre les méga-bassines, etc.). « Une grande partie de mes opposants municipaux, pas tous, mais les Insoumis qui soumettent les autres, sont dans une attitude de complaisance évidente vis-à-vis de tout ce qui tend à ne pas respecter l’autorité », a notamment lancé, cinglant, le président de Toulouse Métropole.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole.

Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.