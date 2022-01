Plus de 30 % d’enseignants grévistes dans l’académie de Toulouse selon le rectorat. Un chiffre important pour cette journée de mobilisation dans l’Éducation Nationale pour dénoncer « la gestion de l’épidémie de Covid par le ministre Jean-Michel Blanquer et les changements à répétition du protocole sanitaire ». À Toulouse, ils étaient entre 2000 (selon la police) et 4000 (selon les syndicats) à battre le pavé en cette froide après-midi de janvier. Une manifestation avec plusieurs générations et une même « inquiétude pour l’avenir » affichée sur de nombreuses pancartes.

Photos : Rémy Gabalda