Une Saint-Éloi mobilisée à la SAM

En ce jour de Saint-Éloi, patron des métallurgistes, et de ceux qui travaillent le fer et l’acier, 8000 personnes environ se sont réunies, en partie sous la pluie, à l’appel de la CGT, devant l’entrée de l’entreprise de métallurgie SAM à Viviez, en Aveyron, pour dire « non à la fermeture de l’entreprise » et « oui à la relocalisation de l’emploi ». Secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez avait notamment fait le déplacement pour soutenir les salariés.

Cette fonderie automobile de 350 salariés est la dernière ouverte en France. Les salariés ont aussi exprimé « leur sentiment de trahison » vis-à-vis de Renault qui a refusé l’offre de reprise, ce qui menace aujourd’hui l’avenir du site, après la liquidation prononcée par le tribunal de commerce de Toulouse.

Photos : Rémy Gabalda.