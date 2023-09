Monument aux morts de Toulouse. Le grand déplacement

Jeudi 31 août, le Monument aux morts de Toulouse, à proximité de l’arrêt de métro François-Verdier, a été déplacé vers l’esplanade du 19 août 1944. Bougé de 9 mètres, avec une rotation de 180 degrés sur les allées, il a été repositionné entre les platanes.

Cette opération de grande ampleur, réalisée en présence du maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc, permettra dans les mois et années qui viennent la construction de la future Ligne C du métro. Des travaux préparatoires ont lieu sur place depuis des mois déjà, sous la direction de Tisséo, le réseau des transports en commun toulousain.

Le déplacement sans démontage du monument est une opération très spectaculaire. À terme, la station François-Verdier sera un lieu de connexion entre les lignes B et C du métro et six lignes de bus.

Le Monument aux morts devrait retrouver son positionnement initial en 2027 lors de la réouverture de la troisième ligne de métro.

Photos et texte : Rémy Gabalda avec M.H.