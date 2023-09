Les cheminots dénoncent la transformation de la gare Matabiau en « temple de la consommation »

Ce mardi 5 septembre, en marge de l’inauguration de la gare Matabiau restaurée, une manifestation unitaire a rassemblé plus de 200 personnes, venues défendre « le service public du ferroviaire ». Pour les syndicats CGT, Unsa, Sud Rail, FO et CFDT, la rénovation de la gare toulousaine, devenue nécessaire, acte aussi « sa transformation en temple de la consommation », au détriment du personnel de la SNCF mais aussi des usagers selon les cheminots. « Il s’agit davantage d’un centre commercial que d’une gare. L’espace de vente a été relégué dans une aile du bâtiment. Les clients doivent faire la queue à l’extérieur, sur le parvis, exposés aux quatre vents. À l’intérieur, seuls des automates permettent d’acheter des billets », souligne David Anton, de la CGT Cheminot, qui regrette aussi « l’expulsion » des agents d’escale, dont les locaux dans le bâtiment ont été supprimés et remplacés par des bungalows à l’extérieur.

Pour Yann Puech, représentant de Sud Rail, la modernisation de la gare, une « opération esthétique », ne résout pas la question des conditions de travail et de l’emploi. « Nous manquons d’agents de conduite, de mécaniciens et de personnel à l’aiguillage et dans les ateliers d’entretien du matériel roulant. La faiblesse de la rémunération et les contraintes horaires sont un vrai frein à l’emploi. » Depuis le début de l’année, le technicentre SNCF de Toulouse aurait enregistré dix-sept démissions sur un effectif de 75 personnes selon les syndicats de cheminots qui parlent aussi de vingt-cinq suppressions de trains en moyenne chaque jour en Occitanie en raison du manque d’effectif.

Johanna Decorse

Photographie : Rémy Gabalda.