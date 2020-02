Patrice Cazalas quitte Capitole Angels

Le délégué général du réseau de business angels Capitole Angels Patrice Cazalas a annoncé sur LinkedIn son départ et son souhait de passer à une nouvelle étape.

« Je suis un homme de défi et de challenges et après avoir dépassé mes objectifs (nombre et montant d’investissement, partenariats stratégiques, impact dans l’écosystème, augmentation de 600% du budget sponsors, création de Occitanie Angels, etc.), j’ai fini par atteindre chez Capitole Angels un plafond de verre à la fois par les limites intrinsèques du contexte associatif, et le fait d’être le seul salarié au plus haut des responsabilités opérationnelles et stratégiques », écrit-il.

Créée il y a douze ans et pilotée depuis 2014 par Patrice Cazalas, l’association a attiré 12 millions d’euros pour financer plus de 500 jeunes pousses.