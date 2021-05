PeopleSpheres, plateforme RH, lève 8,5 millions d’euros pour financer sa croissance

Créée par Philippe Bloquet, la société PeopleSpheres (Paris et Montpellier) a développé une solution PaaS (Platform as a service) permettant aux entreprises de connecter et synchroniser leurs différents logiciels SaaS RH au travers d’une seule interface. Elle vient de lever 8,5 millions d’euros, auprès d’Irdi Capital Investissement, Swen Capital Partners, Omnes Capital et UL Invest, pour développer son activité, et préparer son développement à l’international.

« Nous expérimentons une forte traction marché depuis 2 ans, et ce malgré la Covid-19. Les entreprises veulent utiliser les meilleurs logiciels SaaS RH du marché tout en ayant une expérience employé unifiée et simple. Le timing de marché est parfait pour nous », indique Philippe Bloquet, président et actionnaire majoritaire de PeopleSpheres.

Cette levée de fonds doit permettre à la société de renforcer ses équipes de vente et marketing, par le recrutement d’une quarantaine de personnes, principalement à Montpellier. La société prévoit également de financer un programme de R&D de deux ans, pour ajouter de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. L’IA permettra d’établir un dialogue entre la solution de PeopleSpheres et les solutions de ses éditeurs partenaires. « Ce chatbot s’adaptera aux spécificités, conventions collectives, règlements de chaque pays et sera alimenté par les données récupérées dans les quarante solutions connectées de la PME », précise le président.

Une plateforme pour les entreprises de 250 à 20.000 employés

Aujourd’hui, pour se différencier de la concurrence, l’éditeur vise des entreprises de 250 à 20.000 employés, en quête d’outils pointus et qui ne possèdent pas leur propre DSI ou leur propre interface. « Le marché des logiciels SaaS RH est en pleine expansion, avec une multitude de nouveaux acteurs offrant des solutions dédiées très performantes. Il y a un réel besoin d’un PaaS qui unifie et orchestre ces solutions pour les entreprises », considère Renaud Poulard, directeur associé d’Omnes Capital. En complément de sa plateforme, PeopleSpheres met à disposition de ses clients une marketplace de logiciels SaaS RH, composée de 18 éditeurs partenaires connectés à sa plateforme, et couvrant l’intégralité du scope RH : de la gestion de la paie à la gestion des talents.

Anciennement connue sous le nom de Neospheres, la société enclenche cette année sa troisième levée de fonds depuis sa création, nous révèle un article du Monde Informatique. En 2014, un million d’euros permet de financer la première version de l’application MonPortailRH, logiciel de gestion des ressources humaines dédié aux startups et PME. Une seconde levée de fonds en 2017 est consacrée au développement de la plateforme actuelle. L’entreprise compte 260 clients parmi lesquels le groupe Provalliance, le groupe Vitamine T ou encore Alpine Renault.

Hubert Vialatte

Sur la photo : Philippe Bloquet, président et actionnaire majoritaire de PeopleSpheres. Crédit : DR.