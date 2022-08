Toulouse. Les migrants des Tourelles cherchent toujours un abri

Quatre jours après leur expulsion, le 26 août dernier, de l’ancien Ehpad des Tourelles situé dans le quartier de Lardenne, à Toulouse, une centaine de jeunes migrants sont toujours installés sur les pelouses des allées Jules-Guesde. A la rue et sans solution d’hébergement, ils ont manifesté ce lundi 29 juin aux côtés du collectif AutonoMIE et des associations qui les soutiennent, pour demander leur « mise à l’abri » en tant que mineurs non accompagnés. Un statut que leur refuse le DDAEOMI, Dispositif départemental, d’accueil, d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés qui dépend du Département de Haute-Garonne.

La plupart des jeunes migrants, dont la plupart proviennent d’Afrique de l’Ouest, ont saisi le juge pour enfants pour contester cette décision. C’est justement pour leur assurer une solution d’hébergement le temps de l’examen des dossiers et d’éventuels recours que la Ville de Toulouse avait proposé au printemps 2020 un dispositif expérimental et mis à disposition cet ancien Ehpad.

Mais le Centre communal d’action sociale de Toulouse, propriétaire du site, avait saisi le tribunal administratif en référé fin avril, et obtenu gain de cause le 3 mai, pour récupérer les locaux. L’Etat et Toulouse Métropole assurent avoir proposé une prise en charge et un hébergement aux jeunes migrants qui ont occupé le bâtiment jusqu’à leur expulsion. « Le tribunal administratif a autorisé l’expulsion mais dans le respect de l’intérêt supérieur des jeunes, l’a conditionnée à des propositions de relogement. Or nous avons assisté à une remise à la rue sèche des mineurs, en violation de la loi », explique au contraire l’un de leurs conseils, Me Benjamin Francos. Une chose est sûre, depuis leur première nuit dans leur tente, à proximité du palais de justice, les jeunes migrants n’ont reçu aucune proposition d’hébergement de la part de l’Etat ou des collectivités.

Johanna Decorse

Photos Rémy Gabalda