Le ministre Pap Ndiaye a fait sa rentrée en Haute-Garonne

A l’occasion de la rentrée scolaire, le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Pap Ndiaye a réalisé une tournée de deux jours en Haute-Garonne le 1er et 2 septembre pour visiter plusieurs établissements scolaires.

Sur nos photos, il visite le lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme d’Occitanie, à Toulouse. En ce début d’année scolaire, le manque de professeurs a suscité de vives inquiétudes et des tensions un peu partout sur le territoire.

Crédits photos : Rémy Gabalda - ToulÉco.