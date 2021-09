Toulouse s’allie à Brest et Besançon pour acheter de nouvelles rames de tramway

L’annonce a été faite lors des rencontres nationales du Transport public organisées à Toulouse ce jeudi 30 septembre. Tisséo Collectivités, Brest Métropole et Grand Besançon Métropole lancent dès janvier 2022 une consultation d’achat groupé pour vingt-trois rames de tramway.

Neuf rames seront destinées à Toulouse dont six pour la création de liaison aéroport express et trois seront affectées à la ligne existante T1 dont la cadence passera de 9mn à 4,30 mn dès 2023.

Le Grand Besançon se positionne pour l’achat de cinq rames et pose une option pour trois rames supplémentaires dans les années à venir. Brest s’engage pour un achat ferme de neuf rames et une optionnelle.

« Grâce à ce groupement, nous espérons réaliser des économies d’échelle de l’ordre de 10 à 15 % au moins sur le montant global de la commande en mutualisant les frais fixes de conception et production des rames », pronostique Jean-Michel Lattes, président de Tisséo collectivités et de Tisséo Ingenierie.

Si CAF et Alstom, les fournisseurs historiques des tramways de Brest, Besançon et Toulouse se positionneront sans doute, les collectivités entendent surtout créer de la concurrence avec cet appel d’offres. Le calendrier prévoit le lancement de la consultation début 2022, le choix du constructeur en février 2023 pour des livraisons échelonnées entre février 2025 et avril 2026.