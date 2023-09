Vestige du passé industriel toulousain, la fabrique Giscard de nouveau ouverte au public

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine les 16 et 17 septembre, la Ville de Toulouse a dévoilé au public la fabrique Giscard entièrement restaurée, vestige du passé industriel toulousain dont les productions en terre cuite ornent toujours la Ville rose. En deux jours, 2800 personnes se sont massées pour découvrir cet ancien atelier de statuaires situé au 25 avenue de la Colonne.

Car l’endroit témoigne à la fois de l’évolution architecturale et de l’histoire industrielle de Toulouse : cette fabrique d’ornements architecturaux et religieux en terre cuite, qu’on appelle aussi Manufacture Giscard ou Maison Giscard, est fondée en 1855 par Jean-Baptiste Giscard, patriarche de l’entreprise. L’activité devient rapidement florissante. À sa mort, son fils Bernard, sculpteur, lui succède et crée de nombreux modèles religieux (chemins de croix, autels, statues, etc.) ainsi qu’un grand nombre de monuments au morts à la suite de la Première Guerre Mondiale.

Mais l’art religieux décline. Employant une cinquantaine d’ouvriers à son apogée pendant l’entre-deux-guerres, l’activité de la manufacture ralentit petit à petit à partir des années 1950, jusqu’à ce qu’en 2005, Joseph, dernier descendant de la lignée et désormais seul artisan, lègue la fabrique à la Ville de Toulouse. La municipalité décide de lui donner une seconde vie : elle entame sa rénovation en 2018 pour rouvrir en 2023 ce lieu atypique et chargé d’histoire toulousaine aux habitants de sa ville.

Photos : Sur la façade entièrement recouverte de sculptures en terre cuite, l’élément le plus remarquable est une longue frise en feuille d’acanthe escaladant le pignon et portant, au sommet, deux anges aux ailes déployées retenant un blason dans leurs bras.

En 2005, Joseph Giscard, dernier descendant de la famille de statuaires, lègue l’édifice à la Ville de Toulouse.

Janine, 79 ans, réside dans la maison Giscard depuis 1999. Crédits : Rémy Gabalda-ToulÉco.