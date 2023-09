À Toulouse, fréquentation record pour les Journées du patrimoine

Pour les Journées européennes du patrimoine les 16 et 17 septembre, les musées et monuments toulousains ont fait le plein. 72.500 visiteurs ont franchi leurs portes contre 62.300 l’an dernier, dépassant même la fréquentation des années précédant la pandémie. Un bond de 15 %, permis par la variété des lieux proposés.

Parmi les plus classiques, la Chapelle de la Grave, inaugurée l’an dernier, a rassemblé à elle seule 10.000 visiteurs, devenant le plus grand succès de cette manifestation. Avec environ 8000 visiteurs chacun, l’attractivité du couvent des Jacobins et du musée des Augustins (rouvert le temps d’un été) ne faiblit pas. Enfin, 2800 personnes ont pu découvrir la fabrique de terres cuites Giscard, rue de la Colonne, récemment restaurée, vestige du passé industriel toulousain dont les productions ornent toujours les rues de la Ville rose.

Comme chaque année, la municipalité a joué le jeu à fond pour faire découvrir Toulouse, labellisée « Ville d’art et d’histoire » par le ministère de la Culture depuis 2019. Ainsi, des milliers de curieux ont pu se glisser dans les salles de la Préfecture, du Capitole... et même dans le bureau du maire Jean-Luc Moudenc, ouvert lui aussi au public à cette occasion, et ce, depuis la première année de son mandat.

Les 41e journées européennes du patrimoine sont d’ores et déjà programmées : elles se tiendront les 21 et 22 septembre 2024.