Le 28 juin, de 17 heures à 19 heures, l’association La Mêlée organise une visioconférence sur le thème du design inclusif, à savoir la conception de supports digitaux accessibles à tous. Durant cet événement en ligne, plusieurs invités seront présents pour échanger autour de différentes questions : Quelles sont les bonnes pratiques en matière d’accessibilité ? Quels sont les handicaps invisibles dans notre société ? Existe-t-il des solutions simples à mettre en place pour faciliter l’accessibilité ?

Claire Stride, conférencière, membre de la commission Handicap et numérique de La Mêlée, Camille Chevroton, cheffe de projet Innovation handicap et nouvelles technologies au TechLab, et Antoine Remy, intervenant pour le projet AVA, membre de la commission Handicap et numérique de La Mêlée, entre autres, participeront à cette visioconférence.

Inscription en ligne.

C.B