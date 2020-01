Le 14 janvier au Quai des Savoirs de Toulouse aura lieu un nouveau rendez-vous du cycle Médias & Sciences, proposé par l’Université de Toulouse et le Club de la Presse Occitanie. Cette nouvelle rencontre est consacrée aux risques de désinformation sur les réseaux sociaux et au nécessaire développement de l’esprit critique.

Face aux fake news et autres deepfake, comment réagissons-nous ? Quelle est la responsabilité des médias ? Comment imaginer un usage responsable des réseaux sociaux ? Avec Brigitte Sebbah, maîtresse de conférences en Sciences de l’information et de la communication à l’Université Toulouse III - Paul Sabatier , chercheure au Laboratoire d’Etudes et de Recherches appliquées en sciences sociales - Lerass, et Christophe Coquis, fondateur et rédacteur en chef de GeekJunior.fr

Médias & Sciences, le 14 janvier à 18h au Café du Quai des Savoirs. Plus d’infos sur le site des organisateurs