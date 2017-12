Le campus Enova, premier maillon du nouveau visage de Labège

Le premier maillon du futur visage d’Enova-Labège va bientôt voir le jour : lundi 4 décembre a eu la lieu la pose de la première pierre du campus Enova qui devrait ouvrir ses portes à la fin du mois août 2018. Intégré au futur Village numérique de 98.000 m², sur les anciens terrains des laboratoires Sanofi, ce campus abritera quatre écoles (Digital Campus, Esarc, Lisaa et ESG) du groupe Studialis et quelque 1200 étudiants.

Le nouveau campus sera abrité dans un bâtiment de près de 4500 m² réalisé par Vinci Immobilier et financé par Midi2i à hauteur de 7,8 millions d’euros. Dirigé par Sophie Selerrian, il voit son enseignement tourné vers le numérique, le design et l’animation 3D. « Nous restons à l’écoute des entreprises et des besoins d’emplois locaux », explique la responsable de Campus Enova. Avec l’implantation toute proche du futur site de l’IoT Valley et de Sigfox dans un nouveau bâtiment de 30.000 m², la « porosité » entre les deux structures devrait être très importante.

« Le plus grand projet en Occitanie »

« En général 80% de nos étudiants en troisième année sont déjà salariés », se félicite encore Sophie Selerrian. Le groupe Studialis étudierait l’implantation prochaine d’un établissement tourné vers les objets connectés. Du côté des élus du Sicoval, on se félicite du lancement du projet : longtemps retardé, le campus Enova devrait être fin prêt pour la rentrée scolaire 2018/2019. Il constitue surtout la première brique d’un ensemble plus ambitieux. « C’est le projet économique le plus important en Occitanie », se félicite Jacques Oberti, président du Sicoval.

« La première tranche des travaux du futur site de l’IoT Valley et de Sigfox est prête à démarrer, il ne manque plus que la signature sur le permis de construire et c’est une question de jours », reconnaît encore le président du Sicoval, qui estime que l’action de la Région dans ce dossier a permis d’accélerer les démarches. Le Village numérique comprendra également des logements, des commerces, des services, des espaces de restauration et de loisirs. L’ensemble enfin, devrait être desservi par la troisième ligne de métro.

Philippe Font

Sur les photos : En haut : Le campus Enova devrait ouvrir ses portes en août 2018. Crédits : DR En bas : Jacques Oberti, au centre entouré des différents acteurs du projet Campus Enova, lors de la pose de la première pierre. Crédits : Ph.F/ToulÉco