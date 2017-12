Toulouse.Trois chercheurs de l’université Paul Sabatier distingués

Trois enseignants chercheur de l’université Paul Sabatier, Christophe Gatel, Fatima-Ezzahra L’Faqihi-Olive et Christine Viala ont été récompensés lors de la cérémonie des Talents du CNRS 2017. Christophe Gatel est enseignant-chercheur au Centre d’élaboration de matériaux et d’études structurales (Cemes - CNRS) et mène des travaux sur l’étude des propriétés électromagnétiques locales de nanostructures et de nanosystèmes.

Ingénieure de recherche, Fatima-Ezzahra L’Faqihi-Olive travaille au quotidien auprès d’immunologistes et de spécialistes de l’inflammation pour lesquels elle analyse et trie les cellules du système immunitaire.

Quant à Christine Viala, ingénieure d’études au Centre d’élaboration de matériaux et d’études structurales (CEMES - CNRS) et responsable du service « Chimie » du CEMES, elle élabore de nouvelles molécules complexes. Sa participation va de la recherche bibliographique en passant par la conception des protocoles et leur exécution, jusqu’à l’étude physicochimique des produits et l’analyse puis l’interprétation des résultats