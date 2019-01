Six étudiants de l’Isae-Supaero embarquent pour Mars … dans le désert de l’Utah

Du 23 février au 17 mars, six étudiants de l’Isae-Supaero s’envoleront pour la Mars desert research station (MDRS) située dans le désert de l’Utah. C’est dans cet environnement désertique, géologiquement proche de celui de la planète Mars, que l’équipage étudiant sera confronté à une période de confinement, d’isolement et aura a pour mission de développer des connaissances scientifiques pour l’exploration humaine de Mars.

Ainsi, les sorties pour effectuer des expériences hors de la base ne peuvent être effectuées qu’en

scaphandre : les communications avec les personnes restées sur « Terre » subissent un délai de plusieurs minutes, pour simuler les effets d’un éloignement de 400 millions de kilomètres. Différentes missions scientifiques seront menées par les étudiants.

Les deux principales porteront sur le comptage des particules fines et de leur typologie afin de déterminer la composition de l’atmosphère martienne avec le Laboratoire de Physique et de Chimie de l’Environnement et de l’Espace (LPC2E) du CNRS à Orléans, tandis que la deuxième s’intéressera aux effets du confinement et de l’isolement sur les capacités des astronautes.

Une dizaine d’autres protocoles seront menés avec la mise en place en en place d’une station météo, des tests sur les combinaisons dans le cas de sorties extra-véhiculaires, l’influence de la musique sur la pousse des plantes, les mesures de la qualité microbiologique de l’eau ou encore les effets du confinement et de l’isolement sur la qualité du sommeil.