Six jeunes pousses rejoignent l’Esa Bic Sud France

Six nouvelles start-up rejoignent l’Esa Bic Sud France, dont la vocation est de soutenir la création d’entreprises et start-ups ayant un lien avec le domaine spatial. C’est le premier incubateur de l’Esa (European Space Agency) en France, parmi les vingt-deux incubateurs que compte l’agence spatiale en Europe.

Ces six jeunes pousses sont Murmuration (Toulouse), qui fournit des services B2B et de conseil dans le domaine du tourisme ; U-Space (Toulouse), qui livre des systèmes spatiaux clés en main ; Delfox (Bordeaux), spécialiste de l’intelligence artificielle dans les domaines de l’aérospatial et de la défense ; Sheeld (Montpellier), qui a pour objectif de déployer facilement des services innovants pour optimiser les voyages : géolocalisation de véhicules, soupçons de vols, alerte de chute etc. ; SpaceMedex (Valbonne), entreprise qui crée des soins médicaux d’urgence dans l’espace dans le but de développer des missions spatiales plus longues et des vols ouverts aux non-professionnels. Enfin, HydroClimat (Toulon), qui apporte des solutions pour la gestion de l’eau dans le contexte du changement climatique, grâce à une technologie de modélisation du cycle de l’eau à partir de données satellites.

Depuis sa création en 2013, plus de soixante-quinze entreprises ont été soutenues par l’Esa Bic Sud France.