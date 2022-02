Le pôle de compétitivité Aerospace Valley organise, le 7 mars prochain, un webinaire dans le cadre de l’Esa Bic Sud France, son programme de soutien à la création de jeunes pousses liées au spatial. Celui-ci sera consacré à SpaceFounde, programme d’accélération franco-allemand porté par le Centre national d’études spatiales (Cnes) et soutenu par l’agence spatiale européenne (Esa) et le Centre allemand pour l’aéronautique et l’aéronautique (DLR). La prochaine campagne de sélection est ouverte jusqu’au 31 mars.

Le séminaire en ligne permettra de mieux comprendre les avantages du programme et les critères d’éligibilité. Participeront Emmanuelle Meric, directrice du programme, et deux anciens lauréats, Damien Giolito, de Share my Space, et Guillaume Valladeau, de Vortex-io. Inscriptions ouvertes en ligne.

Webinaire, le lundi 07 mars 2022, de 14 à 15 heures.